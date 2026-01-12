Reportan nieve ligera en zonas altas de la sierra de Arteaga

Autoridades señalan que hasta el momento existan afectaciones en la zona urbana ni reportes de vialidades congeladas; cabecera municipal no reporta nevadas

El descenso de temperaturas registrado este fin de semana en Arteaga ha dejado presencia ligera y aislada de nieve únicamente en puntos altos de la sierra, sin que hasta el momento existan afectaciones en la zona urbana ni reportes de vialidades congeladas.

Monitoreo confirma ausencia de nieve en la cabecera municipal

De acuerdo con el monitoreo activo, la cabecera municipal permanece sin nevadas, mientras que en áreas serranas se han observado rastros mínimos de nieve, principalmente en elevaciones más altas y de forma dispersa.

Pronóstico de temperaturas para la zona urbana y la sierra

Para las próximas horas, se prevé que las temperaturas en la zona urbana oscilen entre los 0 y 5 grados centígrados, mientras que en la sierra podrían registrarse mínimas de entre –5 y –10 grados, especialmente durante la madrugada.

Hasta las 15:00 horas de este domingo no se tenía reporte de formación de hielo en carreteras.

Recomendaciones para visitantes y conductores

Ante estas condiciones climatológicas, se recomienda a quienes transiten por zonas serranas o áreas naturales conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y evitar detenerse en sitios de riesgo.

También se pidió a visitantes no dejar basura, tanto para prevenir incidentes como para proteger el entorno natural.

El monitoreo de las condiciones climatológicas continuará de manera permanente y, en caso de cambios relevantes, se informará oportunamente a la población.