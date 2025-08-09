Reportan la identificación de un minero más de Pasta de Conchos

Las instituciones que conforman el Mando Unificado de Pasta de Conchos reportaron la identificacion de un minero. Esta información fue entregada directamente a sus familiares, quienes solicitaron privacidad.
Se dio a conocer mediante una tarjeta informativa con este caso, ya son 19 las familias notificadas sobre la identificación de sus seres queridos. De ellas, 16 han recibido una entrega digna, mientras que 3 más se encuentran en proceso, las cuales se completarán durante agosto y septiembre.
Asimismo, se informa que se han recuperado 23 mineros, restan 4 por ser identificados.
Mineros identificados y entregados a sus familiares.
• José Alfredo Ordoñez Martínez
• Guillermo Iglesias Ramos
• Juan Raúl Arteaga García
• Pablo Soto Nieto
• Margarito Cruz Ríos
• Mario Alberto Ruíz Ramos
• José Alfredo Silva Contreras
• Oscar Javier Cerda Espinoza
• Lauro Olacio Zarazúa
• Guillermo Ortiz Mora
• José Porfirio Cibrián Mendoza
• Reyes Cuevas Silva
• Roberto Guerrero Ramírez
• Juan Manuel Rosales Hernández
• Ignacio Campos Rosales
• Jorge Antonio Moreno Tovar