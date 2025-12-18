Reportan incendios por quema de basura en predios de Ramos Arizpe

Dos incendios se registraron la mañana de este miércoles en distintos puntos de Ramos Arizpe, luego de que personas prendieran fuego a basura y maleza para deshacerse de ella, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.
El primer incidente ocurrió en la colonia Molinos del Rey, sobre el bulevar Plan de Guadalupe, donde elementos de la Policía Municipal detuvieron a cuatro personas que quemaban basura dentro de una propiedad cercana a un tejaban y a una gasolinera, lo que representó un riesgo considerable por la proximidad de instalaciones y materiales inflamables.
Un segundo incendio se reportó en la colonia Mirador, en el cruce de las calles Reforma y Ayuntamiento, donde un grupo de personas no identificadas prendió fuego a la maleza en un predio donde también se localiza un tejaban, provocando la propagación de las llamas.
En ambos casos, personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para controlar y sofocar los incendios, evitando que se extendieran a viviendas o negocios cercanos.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar la quema de basura, ya que estas prácticas pueden derivar en incendios de mayores proporciones y poner en riesgo a la comunidad.