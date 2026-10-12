Reportan daños en tienda de conveniencia en Bellavista, Saltillo

Minutos después, los oficiales arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las primeras diligencias relacionadas con el reporte.

Un reporte por daños en una tienda de conveniencia movilizó a elementos de la Policía Municipal hasta el cruce de las calles Pedro Aranda y Miguel Hidalgo y Costilla, en la colonia Bellavista, en Saltillo, donde uno de los cristales de acceso al establecimiento fue quebrado.

Fueron vecinos del sector quienes se percataron de lo ocurrido y dieron aviso a las autoridades, luego de observar los daños en la puerta del negocio.

Minutos después, los oficiales arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las primeras diligencias relacionadas con el reporte.

Encargada revisa la tienda tras los daños

Posteriormente, llegó la encargada de la tienda, quien ingresó al establecimiento para revisar las condiciones del inmueble y verificar si faltaba mercancía u otros artículos.

Tras la inspección, no se detectó que el responsable o los responsables hubieran sustraído productos del negocio, por lo que, hasta ese momento, los daños se limitaban al cristal roto.

Se prevé que el concesionario presente la denuncia correspondiente ante las autoridades, con el propósito de que se inicien las investigaciones y se busque identificar a quienes ocasionaron los daños.