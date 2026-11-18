Cristian Duarte, presidente de los Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, señaló que el robo hormiga ha disminuido en los establecimientos

Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo reportaron una disminución del farderismo o robo hormiga en sus establecimientos, de acuerdo con Cristian Alan Duarte, presidente de la asociación de comerciantes de la zona, quien destacó la coordinación con las autoridades municipales para prevenir este delito.

El representante comercial explicó que, aunque todavía se presentan situaciones relacionadas con la sustracción de artículos de bajo valor, la incidencia es menor en comparación con años anteriores.

Señaló que durante el año pasado los comerciantes no registraron casos de consideración, por lo que esperan mantener condiciones similares durante el cierre de 2026, cuando aumenta la circulación de compradores por las principales calles del primer cuadro de la ciudad.

Duarte reconoció que la asociación no dispone de una estadística precisa sobre el número de robos cometidos en los establecimientos, por lo que la disminución corresponde a la percepción de los propios comerciantes.

Entre las medidas de prevención destacó la operación de grupos de WhatsApp que permiten mantener comunicación entre comerciantes, vecinos y autoridades de seguridad pública para reportar situaciones sospechosas o solicitar apoyo.

También mencionó la utilización de cámaras de videovigilancia con tecnología de reconocimiento facial, sistemas de seguridad particulares, módulos policiales y recorridos de vigilancia de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Explicó que mantienen comunicación con el comisionado Miguel Ángel Garza y con el Gobierno Municipal de Saltillo para reforzar la presencia policial durante los periodos de mayor actividad comercial.

El dirigente indicó que el Centro Histórico comprende una zona comercial más amplia que las calles Allende, Aldama y Victoria, pues se extiende desde Matamoros hasta Emilio Carranza y desde Primo de Verdad hasta Francisco Coss, donde se concentran numerosos establecimientos comerciales y de servicios.

En materia económica, estimó que la actividad comercial de esta zona podría generar una derrama cercana a los 300 millones de pesos durante la temporada del Buen Fin, una cantidad similar a la calculada para el año anterior.

La expectativa de mayor afluencia de consumidores ha llevado a los comerciantes a reforzar la comunicación con las autoridades para prevenir robos durante las próximas semanas.