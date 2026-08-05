Reportan ataque armado con tres muertos en Saltillo

El hecho ocurrió en una boutique de la colonia Antonio Cárdenas; autoridades buscan al presunto responsable, quien habría escapado con un menor

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registra la tarde de este martes en la colonia Antonio Cárdenas, en el cruce de las calles José Espinosa y Carlos Rubirosa, tras un presunto ataque armado ocurrido al interior de la boutique Lions.

De manera preliminar, se reporta que presuntamente tres personas perdieron la vida, dos mujeres y un hombre, por lo que elementos de la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal mantienen acordonada la zona mientras realizan el levantamiento de indicios y las primeras diligencias.

De acuerdo con versiones de algunos testigos, el presunto responsable habría escapado del lugar a bordo de una camioneta Chevrolet de color gris, presuntamente de procedencia estadounidense. Asimismo, de manera extraoficial se informa que el presunto agresor habría huido llevándose consigo a un menor de aproximadamente seis años de edad, por lo que las autoridades mantienen un operativo de búsqueda para su localización.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un comunicado oficial sobre estos hechos. Sin embargo, al sitio ya arribó el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez, quien da seguimiento a la situación mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y localizar al presunto responsable.