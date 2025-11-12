Reportan acumulación de basura en monumento a Juárez en Saltillo

De acuerdo con testimonios de vecinos, una persona en situación de calle acude con frecuencia al lugar, donde presuntamente deposita desechos

El monumento a Benito Juárez, ubicado sobre Paseo de la Reforma, presenta acumulación de basura en sus alrededores, situación que ha generado inconformidad entre habitantes del sector, quienes señalan que el problema ha ido en aumento durante las últimas semanas.

De acuerdo con testimonios de vecinos, una persona en situación de calle acude con frecuencia al lugar, donde presuntamente deposita desechos, incluyendo restos de comida, envases y otros objetos, lo que provoca malos olores y afecta la imagen del espacio público.

“Cada día aparece más basura; por las mañanas se ve todo tirado alrededor del monumento”, comentó una residente de la zona, quien señaló que la situación ha sido recurrente.

Otro vecino indicó que, aunque han solicitado apoyo, hasta el momento no han observado acciones constantes para mantener limpio el lugar.

“De vez en cuando pasa personal de limpieza, pero al poco tiempo vuelve a llenarse. Pedimos que se atienda de manera más regular”, expresó.

Habitantes señalaron que la acumulación de residuos también ha provocado la presencia de fauna nociva y representa un riesgo sanitario para quienes transitan por el área.

Los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades municipales para brindar atención al sitio, con el objetivo de preservar la limpieza y evitar afectaciones al entorno urbano.

Hasta el momento, no se ha informado sobre acciones específicas para dar seguimiento a la situación denunciada.