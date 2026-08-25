Reporta Salud nueve casos de golpe de calor en Coahuila

El secretario de Salud, Eliud Aguirre, detalló que los pacientes evolucionan favorablemente en la zona norte y carbonífera del estado.

En Coahuila se han registrado nueve casos de golpe de calor, ninguno de ellos de gravedad, informó el secretario de Salud en el estado, Eliud Aguirre Vázquez.

El funcionario señaló que las altas temperaturas han afectado principalmente a las regiones Norte y Carbonífera, donde se concentra la mayoría de los casos detectados. Precisó que se tiene registro en municipios como Sacramento, Nueva Rosita, Piedras Negras y Zaragoza.

Aguirre Vázquez explicó que, hasta el momento, las personas afectadas han recibido atención médica y evolucionan favorablemente, por lo que no se han reportado complicaciones graves derivadas de estos padecimientos relacionados con la exposición prolongada a las altas temperaturas.

Ante esta situación, hizo un llamado a la población a mantenerse debidamente hidratada, evitar exponerse directamente al sol durante las horas de mayor intensidad y tomar precauciones especiales con niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

También recomendó utilizar ropa ligera, permanecer en lugares frescos y acudir a recibir atención médica ante síntomas como mareo, dolor de cabeza, debilidad, confusión o temperatura corporal elevada.