Reporta Ramos Arizpe hasta dos accidentes semanales de motos

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino advirtió que una gran parte de estos incidentes están vinculados a conductores sin experiencia en motocicletas

En medio de un aumento en percances viales, el municipio de Ramos Arizpe reporta hasta dos accidentes por semana relacionados con motocicletas, situación que ha llevado a las autoridades a preparar un reglamento para sancionar a padres que permitan a menores conducir estos vehículos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino advirtió que gran parte de estos incidentes están vinculados a conductores sin experiencia, en muchos casos menores de edad, lo que incrementa el riesgo de lesiones graves e incluso fallecimientos.

Ante este panorama, el Ayuntamiento trabaja en una normativa que busca fincar responsabilidades no solo a quienes conducen, sino también a los padres o tutores que faciliten motocicletas a menores sin cumplir con los requisitos legales.

Entre las medidas que se contemplan, se encuentra la obligatoriedad de contar con licencia de conducir, placas y equipo de protección como casco, además de sanciones por exceso de velocidad o modificaciones que generen ruido excesivo.

En estos casos, las motocicletas podrán ser aseguradas por la autoridad.

El edil señaló que el objetivo principal es prevenir accidentes y reducir riesgos en la vía pública, más que aplicar medidas recaudatorias, al considerar que la falta de pericia al conducir representa un peligro para toda la comunidad.

Indicó que el tema será presentado en la mesa de seguridad para coordinar su aplicación con corporaciones estatales y federales, y adelantó que el reglamento podría quedar listo en los próximos días tras su análisis en Cabildo.

Finalmente, reiteró el llamado a la población a respetar las disposiciones de tránsito y evitar que menores conduzcan, a fin de disminuir los accidentes que actualmente se registran de manera constante en el municipio.