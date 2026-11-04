Reporta Javier Díaz saldo blanco en Festival Ánimas del Desierto

El alcalde de Saltillo destacó que los eventos se desarrollaron sin incidentes relevantes y con condiciones de seguridad para los asistentes

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el Festival Ánimas del Desierto concluyó con saldo blanco, luego de que miles de familias participaron en las actividades culturales y recreativas organizadas en distintos puntos de la ciudad.

Destacó que los eventos se desarrollaron sin incidentes relevantes y con condiciones de seguridad para los asistentes.

Entre las actividades realizadas mencionó el recorrido de la Mariposa Monarca, la instalación de altares de muertos en el barrio de Santa Anita y el parque Las Maravillas, así como la distribución de pan de muerto en coordinación con la Universidad Vizcaya, eventos que registraron participación de personas de distintas edades.

Por otra parte, el edil anunció que el municipio duplicó las cuadrillas destinadas a los trabajos de bacheo, con el propósito de acelerar la atención de reportes y mejorar las condiciones de las calles en diferentes sectores de Saltillo.