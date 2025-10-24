Repite Saltillo como la capital más segura de México

El INEGI colocó a Saltillo como la capital más segura de México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

Por tercera ocasión en el año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) colocó a Saltillo como la capital más segura de México, de acuerdo con los resultados del tercer trimestre de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

El alcalde Javier Díaz González destacó que este logro es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y las distintas corporaciones de seguridad federales y estatales, así como de la participación activa de la ciudadanía.

Díaz González subrayó que Saltillo ha encabezado las mediciones de la ENSU en enero, julio y octubre de 2025, consolidando su posición como una de las ciudades con mejor percepción de seguridad en el país.

La encuesta, que se aplica trimestralmente en 91 zonas urbanas, tiene como objetivo ofrecer información que permita fortalecer las políticas públicas en materia de seguridad.

Además, la capital coahuilense se mantiene entre las diez ciudades más seguras de México, según los resultados nacionales.

El alcalde recordó que durante el presente año el Gobierno Municipal destinó una inversión de mil millones de pesos para reforzar la seguridad, con acciones enfocadas en equipamiento, infraestructura, tecnología y prevención.

Entre las medidas implementadas se incluyen la entrega de 37 patrullas —25 de ellas eléctricas—, la instalación de cámaras urbanas, casetas de vigilancia y el uso de bicicletas eléctricas en el primer cuadro de la ciudad.

“La inversión comprende también salarios, capacitaciones y profesionalización de los elementos, todo orientado a mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses”, afirmó Díaz González.