Repartidor resulta lesionado tras ser cerrado por un vehículo

Un repartidor de 60 años resultó lesionado cuando un vehículo presuntamente le cerró el paso en el bulevar Miguel Ramos Arizpe

Un repartidor de comida por plataforma, de 60 años, resultó lesionado después de que un vehículo presuntamente le cerrara el paso mientras circulaba en motocicleta por el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en una curva ubicada en el sentido de Saltillo hacia Ramos Arizpe.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, el propio motociclista señaló que otro vehículo invadió su trayectoria, lo que provocó que perdiera el control y terminara accidentado.

Paramédicos acudieron a bordo de la unidad 483 y valoraron al trabajador, quien presentaba heridas en la cabeza, brazos y piernas.

Después de la atención inicial en el lugar, fue trasladado en código amarillo al Hospital General, debido a que requería valoración médica y estudios para descartar lesiones de mayor consideración.

Hasta el momento no se ha informado si el vehículo señalado por el motociclista permaneció en el sitio o si fue identificado por las autoridades.

El accidente ocurrió mientras el hombre realizaba labores como repartidor de comida mediante una plataforma digital. Las autoridades deberán establecer la mecánica definitiva del percance y determinar la posible responsabilidad del vehículo que, según la versión del lesionado, le cerró el paso.