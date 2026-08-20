Reparan fuga que causó hundimientos en la colonia Fidel Velázquez

El alcalde de Ramos Arizpe informó que la fuga de agua que habría provocado daños en viviendas y pavimento ya fue localizada y reparada

La fuga de agua que habría provocado hundimientos y cuarteaduras en viviendas de la colonia Fidel Velázquez ya fue localizada y reparada, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien adelantó que el municipio también realizará trabajos en las casas afectadas y recarpeteará el tramo dañado.

“Ya se encontró, efectivamente era una fuga, una fuga de agua que teníamos ahí; ya se detectó, se arregló”, señaló.

El problema había sido reportado por vecinos de la calle Artículo 123, donde al menos cuatro viviendas presentaron grietas, asentamientos y deformaciones en banquetas y pavimento.

Gutiérrez Merino indicó que, una vez corregida la fuga, se procederá con ajustes y reparaciones en las viviendas afectadas, además de trabajos de recarpeteo en la zona.

“Se les va a ayudar a los vecinos, se les van a hacer algunos ajustes en lo que es la vivienda y vamos a estar también trabajando con lo que es el recarpeteo”, explicó.

El alcalde agregó que el municipio analiza restringir la circulación de vehículos pesados en algunos tramos de la colonia, al considerar que el paso constante de tráileres, camiones de volteo y otras unidades de gran tonelaje puede agravar el deterioro de pavimentos e instalaciones antiguas.

“Como ya son instalaciones muy viejas, algunos de los pavimentos ya tuvieron desgaste y con un peso excesivo de algún camión puede haber una fractura o un hundimiento”, señaló.

La intención, explicó, es impedir el paso de unidades pesadas en los puntos más vulnerables para reducir el riesgo de nuevos daños.

“Que no pasen tráileres, que no pasen camiones de volteo muy pesados, para que podamos tener ese tipo de control y que no nos vaya a dañar más”, agregó.

Con la reparación de la fuga, el municipio entra ahora en una segunda etapa de atención enfocada en rehabilitar el pavimento y reparar los daños registrados en las viviendas, mientras se define en qué calles se aplicarán restricciones al tránsito pesado.