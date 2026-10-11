Reparan drenajes tras afectaciones en viviendas de Ramos Arizpe

EMAS realiza excavaciones y revisa tuberías en distintos sectores de la ciudad para corregir problemas en las descargas sanitarias que han afectado a vecinos.

Problemas en las descargas de drenaje que han afectado el interior de viviendas obligaron a la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) a realizar reparaciones y revisar las conexiones sanitarias en distintos sectores de Ramos Arizpe.

Uno de los reportes se registró en la calle Carlos Arruza, a la altura de los números 459 y 465, donde trabajadores del organismo realizan excavaciones y utilizan maquinaria especializada para revisar las tuberías y corregir las fallas.

María Dolores Aguilar, habitante del sector, solicitó la intervención de EMAS después de enfrentar problemas con el drenaje de su vivienda, principalmente en el área del baño.

El gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre Flores, explicó que las cuadrillas atienden tanto los reportes de los ciudadanos como las necesidades de mantenimiento de la red sanitaria, incluidos los colectores generales.

Atención e infraestructura sanitaria

Las reparaciones incluyen la revisión de conexiones domiciliarias y tuberías, además de trabajos de excavación cuando las condiciones de la infraestructura lo requieren. El organismo también atiende fugas y desperfectos en la red de agua potable.

Aunque las autoridades no precisaron cuántas viviendas presentan problemas de drenaje ni el número exacto de reportes recibidos, señalaron que las intervenciones se realizan de acuerdo con las necesidades detectadas en cada sector.

Mecanismos de reporte ciudadano

Los habitantes de Ramos Arizpe pueden solicitar reparaciones por fugas de agua, drenajes obstruidos o fallas en las descargas sanitarias mediante el chatbot de atención ciudadana, al 844 451 6276, o directamente en las oficinas de EMAS.

Para levantar el reporte es necesario proporcionar la ubicación del desperfecto y una descripción del problema, a fin de facilitar su atención por parte de las cuadrillas municipales.