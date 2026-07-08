Reparan colector sanitario que abastece oriente de Ramos Arizpe

El colector recibe las descargas sanitarias de colonias como Portales, Capellanía, Guanajuato de Arriba y la Zona Centro

Un colector sanitario que conduce las aguas residuales de gran parte del oriente de Ramos Arizpe hacia la planta tratadora de Santa María fue reparado luego de que la acumulación de basura y desechos obstruyera el flujo del drenaje.

Los trabajos fueron realizados por personal de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) en el colector Centro, ubicado detrás de AlSuper La Encantada, donde se rehabilitó un tramo de 20 metros de tubería de 30 pulgadas de diámetro.

El gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre Flores, explicó que para restablecer el funcionamiento de la red fue necesario realizar excavaciones profundas, retirar la tubería dañada e instalar un nuevo tramo.

El colector recibe las descargas sanitarias de colonias como Portales, Capellanía, Guanajuato de Arriba y la Zona Centro, por lo que su operación es fundamental para mantener el servicio de drenaje en una amplia zona del municipio.

Las autoridades señalaron que la obstrucción fue provocada por la acumulación de basura y diversos residuos arrojados a la red sanitaria, situación que afectó el flujo normal de las aguas residuales.

Ante ello, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino hizo un llamado a la población para evitar tirar basura, grasas, escombros y otros desechos al drenaje, ya que estas prácticas generan taponamientos, incrementan los costos de mantenimiento y pueden ocasionar problemas en el servicio sanitario para miles de familias.