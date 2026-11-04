Reparan baches en 17 sectores y vialidades de Ramos Arizpe

Durante la última semana de octubre, cuadrillas municipales realizaron trabajos de bacheo en colonias, sectores industriales y vialidades de alta circulación

Un total de 17 sectores y vialidades de Ramos Arizpe recibieron trabajos de reparación de pavimento durante la última semana de octubre, como parte del programa de bacheo que mantiene el Gobierno Municipal para atender el deterioro de calles y avenidas.

De acuerdo con el reporte de la administración encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, las cuadrillas municipales realizaron intervenciones en zonas habitacionales, sectores industriales y vías utilizadas diariamente por automovilistas, trabajadores y transportistas.

Entre las colonias atendidas se encuentran El Mirador, Quinta Manantiales, Blanca Esthela, El Escorial, Jardines de Analco, Torremolinos, Santa Fe y Valle Poniente, donde se efectuaron labores de reparación de la carpeta asfáltica.

Los trabajos también abarcaron Manantiales, Villa Sol, Santa Luz Analco, Nuevo Ramos, Analco II y Fidel Velázquez, sectores donde el mantenimiento vial busca reducir las afectaciones ocasionadas por el desgaste del pavimento.

En las zonas de mayor actividad económica, las cuadrillas intervinieron en el Parque Industrial y el sector La Estación, donde existe circulación constante de vehículos particulares y unidades relacionadas con las actividades productivas.

Asimismo, se realizaron trabajos de bacheo en la carretera Saltillo-Monterrey, una de las principales vías de conexión entre Ramos Arizpe y otros municipios de la región sureste de Coahuila.

El Gobierno Municipal informó que estas intervenciones forman parte de las acciones de mantenimiento de la infraestructura vial para mejorar las condiciones de circulación y disminuir los riesgos asociados con el deterioro de las calles.

La Dirección de Bacheo continuará con las reparaciones en distintos puntos del municipio, conforme a las necesidades de mantenimiento detectadas en las vialidades.