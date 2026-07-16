Renuncia magistrado y se integra al Ayuntamiento de Torreón

José Ignacio Maynez dejó el Poder Judicial para asumir la Dirección de Ordenamiento Territorial en el Ayuntamiento de Torreón.

El magistrado José Ignacio Maynez Varela presentó su renuncia al Pleno del Poder Judicial de Coahuila, la cual fue aprobada durante la novena sesión ordinaria encabezada por el magistrado presidente Miguel Mery Ayup, debido a que se integrará como director general de Ordenamiento Territorial y Urbanismo del Ayuntamiento de Torreón.

La incorporación de Maynez Varela se da tras la invitación realizada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, quien confirmó el nombramiento durante una entrevista con medios de comunicación.

Maynez Varela asume nuevo reto en el Ayuntamiento de Torreón

Durante la sesión, el ahora exmagistrado expresó su satisfacción por el trabajo realizado en la Sala Superior del Poder Judicial y agradeció a sus compañeros del Pleno por el respaldo y la colaboración durante su trayectoria.

Por su parte, Miguel Mery Ayup le deseó éxito en esta nueva etapa profesional y reconoció la labor desempeñada dentro del Poder Judicial de Coahuila.

Anuncian más cambios en el gabinete municipal

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís también informó la incorporación de David Fernández Hernández, quien asumirá la Dirección General del Sistema Integral de Mantenimiento Vial del Ayuntamiento de Torreón.

Asimismo, en las últimas horas se confirmó la llegada del exfiscal de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, quien será el nuevo titular de la Consejería Jurídica de la administración municipal.