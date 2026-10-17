Renuncia ejecutiva de AHMSA en plena crisis por venta

Su salida ocurrió el 15 de octubre, después de dos décadas de servicio y mientras la compañía enfrenta un procedimiento judicial de quiebra y liquidación

Mónica Elizondo Ortiz, responsable de Recursos Humanos e integrante del área jurídica corporativa de Altos Hornos de México (AHMSA), anunció su separación de la siderúrgica.

Su salida ocurrió el 15 de octubre, después de dos décadas de servicio y mientras la compañía enfrenta un procedimiento judicial de quiebra y liquidación, tras casi cuatro años de paralización productiva.

Mediante una carta de despedida, la abogada comunicó el término de su relación laboral con la acerera. Recordó que ingresó hace 20 años para ocupar una vacante como asistente de Recursos Humanos.

Posteriormente, asumió nuevas responsabilidades dentro de la estructura corporativa, donde participó en asuntos laborales durante distintas etapas de la empresa.

El anuncio ocurre en medio de la incertidumbre que enfrentan miles de extrabajadores de AHMSA y sus familias. La siderúrgica mantiene suspendida su actividad industrial, mientras continúa el procedimiento judicial encaminado a vender sus activos y definir las posibilidades de recuperación de la principal fuente histórica de empleo industrial de Monclova.

Recursos Humanos de AHMSA atendió más de tres mil bajas laborales

Durante los últimos cuatro años, el departamento de Recursos Humanos intervino en los procedimientos de desvinculación de más de tres mil trabajadores. Elizondo Ortiz explicó que aproximadamente dos mil empleados formalizaron convenios de terminación laboral, mediante los cuales buscaron concluir sus asuntos legales y cerrar una etapa marcada por la crisis económica de la compañía.

La abogada también reconoció al personal que permaneció activo después de detenerse la producción siderúrgica. Señaló que trabajadores de distintas áreas continuaron atendiendo compromisos administrativos, operativos y laborales necesarios para sostener las actividades indispensables de la empresa, así como para proporcionar información relacionada con el procedimiento concursal.

En su despedida, destacó particularmente las condiciones enfrentadas por empleados que siguieron cumpliendo sus responsabilidades sin recibir sus salarios. Indicó que algunos acumulan más de seis meses sin remuneración, pese a continuar con jornadas prolongadas y desarrollar sus actividades en circunstancias adversas, mientras esperan una definición sobre el futuro de la acerera.

También hizo referencia al personal responsable de integrar y entregar documentación requerida durante el procedimiento judicial. Extendió su reconocimiento a los elementos de vigilancia, quienes permanecieron resguardando instalaciones y maquinaria durante jornadas nocturnas, incluso sin suministro eléctrico, para proteger los bienes que forman parte de los activos sujetos a venta.

Aunque la carta establece el 15 de octubre como fecha de conclusión de su trayectoria profesional, no especifica las condiciones administrativas de su separación.

Tampoco aclara si la desvinculación corresponde formalmente a una renuncia voluntaria o si se realizó mediante otro mecanismo de terminación de la relación laboral.

Mantiene esperanza en la venta y recuperación de AHMSA

Elizondo Ortiz manifestó su confianza en que el procedimiento judicial permita encontrar una solución para la empresa y sus trabajadores. Expresó su deseo de que termine la incertidumbre que enfrentan numerosas familias de Monclova y la Región Centro, además de que una eventual venta abra posibilidades para recuperar las operaciones industriales.

Consideró que la experiencia acumulada por el personal representa uno de los recursos más importantes de la siderúrgica. Destacó la preparación técnica de los trabajadores, quienes desarrollaron conocimientos especializados mediante programas internos de capacitación, su formación en la Universidad AHMSA y los años dedicados directamente a los procesos productivos.

Desde su perspectiva, quien eventualmente adquiera la compañía encontrará una plantilla laboral con las capacidades necesarias para participar en su recuperación.

Señaló que la experiencia de los trabajadores constituye una ventaja para cualquier proyecto encaminado a restablecer las actividades de una empresa que durante décadas fue referente de la industria siderúrgica latinoamericana.

En su mensaje final, recordó que el crecimiento de Altos Hornos de México estuvo estrechamente relacionado con el esfuerzo de sus trabajadores.

Manifestó su expectativa de que la empresa pueda recuperar su actividad y superar la etapa de incertidumbre que atraviesa, mientras concluye su propia trayectoria de dos décadas dentro de la organización.

La separación de Elizondo Ortiz ocurre después de que la segunda subasta de AHMSA quedara desierta, al concluir el plazo establecido sin que los participantes acreditaran el depósito de garantía requerido.

El procedimiento de liquidación continúa sin una definición sobre la venta de los activos industriales ni una fecha para su eventual reactivación.