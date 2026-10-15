Renuevan plazas y espacios deportivos en colonias de Ramos Arizpe

Los trabajos también abarcan la Plaza Texcoco, en la colonia Analco; la plaza principal de Urbivilla y espacios recreativos de Fidel Velázquez.

Plazas deterioradas, áreas recreativas y espacios deportivos de distintas colonias de Ramos Arizpe son objeto de trabajos de rehabilitación, entre ellos 13 sitios ubicados en Parajes de los Pinos, donde se contempla mejorar las condiciones para la convivencia familiar y las actividades al aire libre.

Rehabilitan plazas en colonias y comunidades rurales

De acuerdo con información del Ayuntamiento, las intervenciones incluyen la instalación de juegos infantiles, pasto sintético, palapas y luminarias, así como mejoras en canchas y otras instalaciones que utilizan diariamente las familias.

Los trabajos también abarcan la Plaza Texcoco, en la colonia Analco; la plaza principal de Urbivilla y espacios recreativos de Fidel Velázquez. A estas acciones se suman intervenciones en San Gregorio, Mesillas y otras comunidades rurales.

Destinan más de 21 millones de pesos a Camino del Real

En materia de movilidad, el municipio destacó las obras de Camino del Real, una vialidad que conecta los sectores Parajes de los Pinos, Real del Valle y Valle de los Pinos, donde se destinan más de 21 millones de pesos.

El proyecto comprende una superficie superior a 12 mil 500 metros cuadrados, cuatro carriles, infraestructura para cruces e iluminación LED, con el objetivo de mejorar los desplazamientos entre estas zonas habitacionales.

Mantienen servicios médicos y programas de apoyo social

Además de las obras, el municipio mantiene dos Clínicas de Salud Popular, ubicadas en Analco y Manantiales, donde se ofrece atención médica gratuita. Según las estimaciones oficiales, estos servicios tienen capacidad de beneficiar potencialmente a 36 mil personas, incluidos familiares de los usuarios.

En el ámbito social también se desarrolla el programa Enchúlame la Casa, dirigido al mejoramiento de viviendas, mientras que el DIF municipal reunió más de 15 mil toallas sanitarias mediante la iniciativa Alas al Campo, destinadas a mujeres y adolescentes de colonias vulnerables y comunidades rurales.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las intervenciones buscan atender necesidades de infraestructura y servicios en sectores habitacionales y ejidos, mediante recursos y programas coordinados con el Gobierno del Estado.