Renuevan plaza de Urbivilla del Real para fortalecer convivencia

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la entrega de la obra y destacó que la recuperación de espacios públicos busca brindar lugares seguros y funcionales

Las familias de la colonia Urbivilla del Real cuentan desde este fin de semana con un espacio público completamente rehabilitado, luego de que el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe entregó la renovación integral de la plaza del sector, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones para la convivencia, el deporte y la recreación.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la entrega de la obra y destacó que la recuperación de espacios públicos busca brindar a niñas, niños y familias lugares seguros y funcionales, al tiempo que contribuye a fortalecer la tranquilidad en las colonias.

La rehabilitación incluyó la construcción de banquetas de concreto, instalación de palapas, rehabilitación de canchas deportivas, juegos infantiles, bancas, botes para basura, áreas verdes y un nuevo sistema de alumbrado público.

Durante el evento, el edil señaló que el espacio pasó de ser un terreno con poca iluminación y escasa infraestructura a una plaza utilizada por las familias del sector, e invitó a los vecinos a apropiarse del lugar y participar en su conservación.

Asimismo, propuso la integración de un comité vecinal que contribuya a mantener en buenas condiciones la plaza y fortalezca la vigilancia comunitaria.

En la entrega también estuvieron presentes la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras; el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche; la regidora presidenta de la Comisión de Obras Públicas, María del Carmen Gámez Estrada; el director de Obras Públicas, Luis Humberto García Zamarrón; el coordinador municipal de Mejora, Francisco Javier Pérez Santiago, así como funcionarios municipales.