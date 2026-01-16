Renuevan cableado en la Capilla del Santo Cristo; suspenden misas

Los trabajos se realizarán durante las próximas seis a siete semanas, con jornadas prolongadas, luego de que el sistema eléctrico presentara fallas

Las celebraciones religiosas en la Capilla del Santo Cristo, en Saltillo, fueron suspendidas de manera temporal debido a los trabajos de renovación total del cableado eléctrico, una intervención necesaria por el deterioro de la instalación, que tenía más de seis décadas de antigüedad.

El padre Juan Manuel Ledezma explicó que los trabajos se realizarán durante las próximas seis a siete semanas, con jornadas prolongadas, luego de que el sistema eléctrico presentara fallas que ya impedían operar adecuadamente la iluminación del recinto, incluidos los candiles centrales y la iluminación de las imágenes.

De acuerdo con el sacerdote, el cableado antiguo ya no soportaba mayor carga eléctrica y representaba un riesgo potencial de cortocircuitos, por lo que se decidió intervenir antes de que se registrara una falla mayor. Durante este periodo, las misas se celebrarán en la Catedral, sin afectar la agenda litúrgica, ya que la suspensión había sido prevista con anticipación.

Detalló que, aunque la capilla permanecerá cerrada completamente durante el primer fin de semana de trabajos, a partir de la próxima semana se permitirá el ingreso controlado al área del altar, únicamente para actos breves de veneración, bajo la supervisión de las religiosas encargadas del resguardo del recinto.

Además de la renovación eléctrica, continúan los trabajos de restauración en la fachada frontal de la capilla, afectada por una fuerte granizada registrada en mayo de 2024. Estas labores forman parte de una intervención mayor que incluye la cúpula, cuya restauración inició en diciembre pasado y ya concluyó en su parte inferior.

El padre Ledezma señaló que el inmueble, con más de 300 años de antigüedad, requiere que la piedra original vuelva a ser recubierta con estuco especializado para protegerla de la humedad, hongos y daños estructurales, trabajos que se realizan bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, responsable del proyecto y del presupuesto.

Aunque no se precisó el monto de la inversión, se informó que los recursos fueron autorizados desde 2025 y que esta etapa se concentra en la capilla, mientras que otras áreas del complejo, como la torre, podrían ser atendidas en fases posteriores.