Renovarán antiguas albercas de Arteaga tras 90 años

La alcaldesa Ana Karen Sánchez inició la remodelación del recinto para integrar zonas deportivas, comerciales e infantiles.

El espacio que durante décadas albergó las antiguas albercas de Arteaga será sometido a una renovación integral para convertirlo en un punto moderno de deporte, convivencia, recreación y comercio en la cabecera municipal.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó el arranque de los trabajos en este sitio ubicado frente a la Alameda Venustiano Carranza, uno de los sectores con mayor carga histórica para los habitantes de Arteaga.

Las antiguas albercas fueron inauguradas el 31 de mayo de 1936 y durante años funcionaron como balneario para las familias de la localidad.

Con el paso del tiempo, el espacio cambió de vocación y dio lugar a las actuales canchas municipales, utilizadas para la práctica de básquetbol, voleibol, fútbol y cachibol entre adultos mayores.

Ahora, el proyecto contempla una transformación completa del área.

La intervención incluirá renovación de las zonas deportivas, locales comerciales, un espacio destinado a niñas y niños y una zona de convivencia familiar, con la intención de concentrar distintas actividades en un mismo punto.

Sánchez Flores señaló que la obra busca conservar el valor simbólico del lugar, pero adaptarlo a las necesidades actuales de la comunidad.

El sitio ha formado parte de la vida cotidiana de varias generaciones de arteaguenses y este año está próximo a cumplir 90 años desde su inauguración original.

La renovación pretende mantener esa referencia histórica, aunque con una nueva distribución y servicios distintos a los que tuvo como balneario.

Por ahora, el Ayuntamiento no informó el monto total de inversión ni el plazo estimado para concluir los trabajos.

La obra se suma a los proyectos de rehabilitación de espacios públicos que se desarrollan en la cabecera municipal y busca devolver funcionalidad a uno de los puntos tradicionales de Arteaga.