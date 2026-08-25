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Renovarán antiguas albercas de Arteaga tras 90 años

Por: Christyan Estrada

24 Agosto 2026, 20:23

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La alcaldesa Ana Karen Sánchez inició la remodelación del recinto para integrar zonas deportivas, comerciales e infantiles.

Renovarán antiguas albercas de Arteaga tras 90 años
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El espacio que durante décadas albergó las antiguas albercas de Arteaga será sometido a una renovación integral para convertirlo en un punto moderno de deporte, convivencia, recreación y comercio en la cabecera municipal.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó el arranque de los trabajos en este sitio ubicado frente a la Alameda Venustiano Carranza, uno de los sectores con mayor carga histórica para los habitantes de Arteaga.

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Las antiguas albercas fueron inauguradas el 31 de mayo de 1936 y durante años funcionaron como balneario para las familias de la localidad.

Con el paso del tiempo, el espacio cambió de vocación y dio lugar a las actuales canchas municipales, utilizadas para la práctica de básquetbol, voleibol, fútbol y cachibol entre adultos mayores.

Ahora, el proyecto contempla una transformación completa del área.

La intervención incluirá renovación de las zonas deportivas, locales comerciales, un espacio destinado a niñas y niños y una zona de convivencia familiar, con la intención de concentrar distintas actividades en un mismo punto.

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Sánchez Flores señaló que la obra busca conservar el valor simbólico del lugar, pero adaptarlo a las necesidades actuales de la comunidad.

El sitio ha formado parte de la vida cotidiana de varias generaciones de arteaguenses y este año está próximo a cumplir 90 años desde su inauguración original.

La renovación pretende mantener esa referencia histórica, aunque con una nueva distribución y servicios distintos a los que tuvo como balneario.

Por ahora, el Ayuntamiento no informó el monto total de inversión ni el plazo estimado para concluir los trabajos.
La obra se suma a los proyectos de rehabilitación de espacios públicos que se desarrollan en la cabecera municipal y busca devolver funcionalidad a uno de los puntos tradicionales de Arteaga.

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