Reno Taxi lleva el espíritu navideño a las calles de Saltillo

A lo largo de los años el Reno Taxi ha participado también en otras festividades, la Navidad sigue siendo su presentación más emblemática

Como cada año, el tradicional Reno Taxi volvió a recorrer las calles de Saltillo para desear una Feliz Navidad a la ciudadanía. Con un trineo decorado, luces brillantes y música acorde a la temporada, este singular vehículo busca contagiar el ambiente navideño a quienes lo ven pasar, convirtiéndose en una postal festiva que ya es esperada por muchas familias.

David, más conocido como el Santa Claus del Reno Taxi, explicó que esta iniciativa nació con la intención de compartir alegría y mantener vivas las tradiciones decembrinas. Aunque a lo largo de los años el Reno Taxi ha participado también en otras festividades, la Navidad sigue siendo su presentación más emblemática y la que mayor entusiasmo genera entre chicos y grandes.

Finalmente, el Santa Claus del Reno Taxi envió un mensaje especial a los niños y a los padres de familia de Info Coahuila, invitándolos a disfrutar estas fechas con unión, paz y esperanza. Con su recorrido, el Reno Taxi reafirma su objetivo de llevar sonrisas y un mensaje positivo a cada rincón de la capital coahuilense durante la temporada navideña.