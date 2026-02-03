Renegociación del T-MEC y Mundial marcarán recuperación económica

La economía mexicana podría crecer entre 1.2 y 1.3 por ciento en 2026, un nivel superior al observado en los últimos tres o cuatro años

La evolución del proceso de renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), junto con la derrama económica asociada al Mundial de futbol 2026, serán los principales factores que definirán el desempeño económico del país y, en particular, de la región norte durante el próximo año, informó Arturo Morales, director de Tesorería y Relaciones con Inversionistas de Grupo Industrial Saltillo (GIS).

Durante una conferencia sobre el panorama económico 2026, Morales explicó que 2025 estuvo marcado por un entorno de desaceleración, especialmente en sectores altamente dependientes de la industria automotriz, influido por la caída en la demanda de vehículos eléctricos y la eliminación de incentivos en Estados Unidos para este tipo de tecnologías.

Indicó que, pese a la incertidumbre generada por las declaraciones del presidente estadounidense en torno al T-MEC, los fundamentos económicos del tratado siguen siendo sólidos, al existir una interdependencia comercial clara entre ambos países, con México como principal exportador hacia Estados Unidos, particularmente en autopartes y manufactura.

En el caso del norte del país y del sureste de Coahuila, señaló que la industria automotriz atraviesa un ciclo bajo, lo que ha impactado a proveedores, empleo y actividades vinculadas al turismo de negocios.

No obstante, apuntó que este comportamiento responde a ajustes temporales del mercado y no a una contracción estructural.

Morales estimó que, una vez despejada la incertidumbre en torno al T-MEC —previsiblemente entre abril y mayo—, podría registrarse una reactivación gradual de la actividad económica durante el segundo semestre de 2026, impulsada por mayor certidumbre para inversionistas y consumidores.

Añadió que la organización del Mundial de futbol 2026 generará una derrama relevante en sectores como hotelería, servicios y transporte, lo que podría compensar la baja registrada en el turismo de negocios durante la primera mitad del año.

De acuerdo con sus proyecciones, la economía mexicana podría crecer entre 1.2 y 1.3 por ciento en 2026, un nivel superior al observado en los últimos tres o cuatro años, con una recuperación más clara en la segunda mitad del periodo.