Rendirá protesta Miguel Riquelme como alcalde de Torreón

El Congreso del Estado aprobó la propuesta de nombrar al Senador y ex Gobernador de Coahuila con 23 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.

El Senador Miguel Ángel Riquelme Solís rendirá protesta este jueves 2 de julio como alcalde de Torreón para los próximos 18 meses, tras el fallecimiento el pasado 5 de junio de Román Alberto Cepeda González, quien ocupaba ese cargo.

El Congreso del Estado aprobó la propuesta de nombrar al Senador y ex Gobernador de Coahuila con 23 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, y con ello se prepara la sesión solemne de Cabildo en la que Riquelme Solís rendirá protesta ante la presencia de autoridades como el Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Ante el pleno del Congreso del estado, quienes conforman la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia presentaron el dictamen por el cual se decide que el ex Alcalde de Torreón y ex Gobernador ocupe el cargo.

Riquelme Solís dirigirá los destinos del Ayuntamiento de Torreón hasta el 31 de diciembre de 2027, cuando concluya el actual periodo del Gobierno municipal, mismo que ya encabezó durante el periodo 2014-2016.