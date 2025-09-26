Relevan a 'El Hummer' como comandante de la region norte

Este jueves trascendió la salida de Miguel Barajas Hernández, conocido como "El Hummer", de la policía estatal de Coahuila tras polémica con visas

Un personaje que ha causado gran polémica, luego de que hace algunas semanas su nombre sonara tras la noticia de que a él, al igual que a su esposa, la exsecretaria de seguridad Sonia Villarreal, se les retiraron las visas.

Sin conocer bien el motivo de por qué se les retiraron dichos documentos, se presumió que esto había sido debido a que Sonia Villarreal estaba a semanas de dar a luz y pretendía aliviarse en el vecino país, como lo hizo con su primer embarazo.

En los enroques llevados a cabo la tarde de este jueves, trascendió que será el comandante Jordan Espino, conocido como “El Oso”, quien tomará el cargo que tenía Miguel Barajas como comandante al norte del estado de Coahuila.