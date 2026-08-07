Relatan conducta de presunto responsable del multihomicidio

Vecinos describen al presunto homicida de la colonia Espinoza Mireles como una persona conflictiva e intimidante que hablaba inglés.

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A medida que avanzan las investigaciones por el multihomicidio ocurrido en la colonia Espinoza Mireles, comienzan a surgir testimonios de personas que convivieron con el presunto responsable.

Habitantes del sector lo describen como un hombre de temperamento complicado y con actitudes dominantes, mientras las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer por completo lo sucedido.

El señalado, de 35 años de edad, cuenta con antecedentes como expolicía y exintegrante de las fuerzas armadas de Estados Unidos, donde presuntamente participó en operaciones militares en Irak.

Tras establecerse en México, inició una relación con una mujer de la familia afectada, misma que actualmente permanece hospitalizada en estado crítico luego de recibir un disparo en la cabeza durante el ataque en el que también murieron tres de sus familiares.

Entre los testimonios recabados destaca el de un vecino identificado como Don Arturo, quien afirmó haber visto al hombre abandonar el domicilio a toda prisa a bordo de una camioneta, aunque aseguró no haber escuchado disparos.

Asimismo, lo recordó como una persona que frecuentemente invadía cajones de estacionamiento y sostenía desacuerdos con otros residentes, por lo que lo calificó como alguien conflictivo, soberbio y con una actitud territorial.