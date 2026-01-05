Reitera Fiscalía cero tolerancia a abusos policiacos en Coahuila

'Cada vez que ocurre una situación irregular o se detecta una conducta indebida, las autoridades actúan de inmediato': Federico Fernández, Fiscal de Coahuila

En Coahuila existe cero tolerancia para los malos elementos policiacos que afectan la labor de las corporaciones de seguridad en el estado. Así lo dio a conocer Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado de Coahuila, al referirse a hechos recientes que se difundieron en redes sociales.

¿Cómo actúan las autoridades ante denuncias contra policías?

El fiscal explicó que cada vez que ocurre una situación irregular o se detecta una conducta indebida, las autoridades actúan de inmediato. Subrayó la importancia de que estos hechos sean reportados, ya que las denuncias permiten iniciar investigaciones y aplicar las sanciones correspondientes.

Llamado directo a denunciar abusos de autoridad

Como parte de este mensaje, Federico Fernández Montañez dio a conocer su número particular de teléfono celular con el objetivo de que la ciudadanía pueda reportar directamente cualquier abuso o irregularidad cometida por algún elemento policiaco o de otra fuerza del orden.

Reconocen labor de policías que sí cumplen su deber

El fiscal reiteró que son más los buenos elementos que integran las corporaciones de seguridad y que con su trabajo diario contribuyen a mantener a Coahuila seguro. Señaló que también es necesario reconocer su esfuerzo, compromiso y lealtad con la ciudadanía para preservar la paz y la protección en el estado.