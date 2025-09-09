Reitera diputada que Congreso de Coahuila es de puertas abiertas

La legisladora reiteró que se busca sumar a la población juvenil para que se involucre en las propuestas legislativas a través de sus propias inquietudes

Ante las acciones que ha emprendido la diputada María del Mar Treviño en proyectos como el Foro Juvenil “Voz Joven”, un espacio de diálogo impulsado por el Poder Legislativo, así como el reciente parlamento juvenil, la legisladora reiteró que se busca sumar a la población juvenil para que se involucre en las propuestas legislativas a través de sus propias inquietudes. Recordó que durante este foro se desarrollaron mesas de trabajo que permitieron a los jóvenes identificar problemáticas que los afectan, así como proponer soluciones desde su perspectiva. “Estamos siempre vinculándonos con jóvenes para que sepan que el Congreso está siempre abierto para las juventudes. Estos son espacios para que los chavos conozcan todo el quehacer legislativo y se involucren en estos temas”. Asimismo, dijo que otro de los objetivos es la elaboración y presentación de iniciativas de ley que permitan a las juventudes de Saltillo incidir de manera efectiva en el marco normativo del Estado. Con estas acciones, se fortalece continuamente la política de un Congreso de puertas abiertas y cercano a la ciudadanía