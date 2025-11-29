Reintroducen manada de 44 bisontes americanos a Cuatro Ciénegas

La llegada de los bisontes busca impulsar procesos naturales como la regeneración del suelo, retención de agua de lluvia y recuperación de cadenas alimenticias

Después de 160 años de haber desaparecido de la región, una manada de 44 bisontes americanos fue reintroducida este pasado miercoles en la Reserva Ecológica El Santuario, marcando el retorno de una especie clave para el equilibrio ambiental del valle.

La Fundación Pro Cuatro Ciénegas informó que los ejemplares provienen del Rancho El Uno, ubicado en la Reserva de la Biosfera de Janos, Chihuahua.

La llegada de los bisontes —considerados ingenieros del ecosistema desértico— busca impulsar procesos naturales como la regeneración del suelo, la retención de agua de lluvia y la recuperación de cadenas alimenticias que favorecen a especies como el puma de montaña y el oso negro, presentes en la zona.

La organización destacó que este reingreso forma parte de un proyecto iniciado hace seis años, cuyo objetivo es restablecer la conexión ecológica e histórica del bisonte con el valle, para quienes la especie tiene un profundo valor cultural.

La reintroducción fue posible mediante una alianza entre organizaciones civiles e instituciones de conservación.

La Fundación Pro Cuatro Ciénegas agradeció al Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza por la donación de los ejemplares; a Cuenca Los Ojos, responsables del programa de conservación de bisontes en Rancho El Uno; a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y su comisionado Pedro Álvarez Icaza por el respaldo institucional; y al Museo del Desierto por donar los tres primeros ejemplares que impulsaron el proyecto.

El Gobierno del Estado de Coahuila también participó a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría de Medio Ambiente, apoyando con trámites y permisos para el traslado.

Con la entrada de la manada al valle, especialistas consideran que comienza una nueva etapa en los esfuerzos de restauración ecológica de Cuatro Ciénegas, una de las zonas de mayor valor ambiental del país por su biodiversidad única y sus ecosistemas altamente frágiles.