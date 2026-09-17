Rehabilitan oficinas de la Fiscalía en Monclova

Lazo Chapa indicó que las mejoras forman parte de las acciones promovidas por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez

La Fiscalía General del Estado mantiene trabajos de rehabilitación en las oficinas de la Delegación Región Centro-Desierto, con adecuaciones dirigidas a mejorar tanto las áreas laborales como los espacios de atención a la ciudadanía.

Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro-Desierto, explicó que el programa de renovación incluye también las agencias del Ministerio Público ubicadas en los municipios que forman parte de la jurisdicción regional.

El funcionario señaló que las modificaciones buscan proporcionar mejores condiciones al personal encargado de las investigaciones, entre ellos agentes del Ministerio Público, peritos y policías de investigación. También se pretende que las personas que acuden a realizar algún trámite dispongan de instalaciones funcionales y adecuadas.

Los trabajos en la sede regional de Monclova comenzaron en la sala de juntas y posteriormente se extendieron a los sanitarios, donde fueron reemplazados diversos elementos, entre ellos tazas, lavabos y otras instalaciones que requerían rehabilitación.

Actualmente, las labores se concentran en el área de recepción, uno de los espacios con mayor contacto directo con las personas que acuden a la Fiscalía para presentar denuncias, solicitar orientación o conocer el avance de algún procedimiento.

Fiscalía fortalece áreas de atención ciudadana

Dentro de la recepción también se realizaron modificaciones para mejorar la distribución y presentación del espacio, entre ellas la renovación de las bancas y la instalación de una barra, además de otros trabajos de adecuación.

Lazo Chapa indicó que las mejoras forman parte de las acciones promovidas por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, para renovar y dignificar los espacios donde se desarrollan las actividades de procuración de justicia.

La intervención considera tanto las áreas utilizadas por los trabajadores como aquellas destinadas a recibir a la población. De esta manera, la renovación física de los inmuebles se relaciona con los ajustes realizados en la operación de las distintas áreas de la Fiscalía.

Uno de los cambios implementados recientemente ocurrió en la Agencia de Atención Temprana de la Delegación Regional, donde hace aproximadamente dos o tres meses se incorporó un agente adicional del Ministerio Público para fortalecer las labores de orientación y canalización.

Esta área recibe inicialmente a las personas que acuden a las instalaciones de la Fiscalía y determina el departamento al que deben ser dirigidas, de acuerdo con el asunto que plantean y el estado que guarda su procedimiento.

Los usuarios pueden ser canalizados con los agentes del Ministerio Público responsables de integrar investigaciones o con aquellos que atienden expedientes que ya fueron judicializados y requieren seguimiento dentro de esa etapa.

Fiscalía llevará rehabilitación a municipios

Una vez que concluyan las adecuaciones en la sede regional de Monclova, el programa de renovación continuará en otras oficinas del Ministerio Público de la Región Centro-Desierto, informó el delegado.

Entre los municipios considerados para las siguientes etapas se encuentran Castaños, San Buenaventura, Candela y Cuatro Ciénegas, donde la Fiscalía mantiene agencias que forman parte de la estructura regional.

En el caso de Frontera, la renovación ya se encuentra en proceso mediante la habilitación de un nuevo edificio que será utilizado para albergar las oficinas del Ministerio Público. El inmueble será acondicionado para atender las necesidades del personal y de los ciudadanos.

Lazo Chapa explicó que las intervenciones continuarán de manera gradual en los diferentes municipios, conforme avance el programa establecido para mejorar las instalaciones de la Fiscalía en la Región Centro-Desierto.

La rehabilitación de los inmuebles forma parte de las acciones emprendidas desde que Lazo Chapa asumió la delegación regional en febrero de 2026, cuando sustituyó en el cargo a Miguel Ángel Medina Torres.

El delegado señaló que las adecuaciones no tienen una fecha única de conclusión, debido a que la renovación de las instalaciones se plantea como un proceso continuo que incluye trabajos de mantenimiento y mejoras conforme sean requeridos.

Con estas acciones, la Fiscalía busca contar con espacios más funcionales para el desarrollo de las investigaciones y, al mismo tiempo, proporcionar mejores condiciones a quienes acuden a presentar denuncias, consultar sus carpetas o dar seguimiento a procedimientos ante el Ministerio Público.