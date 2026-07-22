Rehabilitan cancha Alameda Escorial para fortalecer el deporte

La nueva cancha cuenta con pasto sintético, alumbrado y nueva infraestructura. El Gobierno Municipal anunció que continuará con la recuperación de espacios

Con una inversión de $1.5 millones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe entregó la rehabilitación integral de la cancha de futbol de la Alameda Escorial, obra con la que busca ampliar la infraestructura deportiva y ofrecer espacios más seguros para la práctica del deporte y la convivencia familiar.

La renovación forma parte de la estrategia municipal para recuperar espacios públicos y fomentar la activación física entre niñas, niños y jóvenes, mediante instalaciones que permitan desarrollar actividades deportivas en mejores condiciones.

Durante la entrega de la obra, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este tipo de proyectos representan una inversión directa en el bienestar de la población, al generar áreas que contribuyen a fortalecer el tejido social y promover estilos de vida saludables.

El edil señaló que el objetivo de su administración es que cada colonia cuente con espacios públicos dignos para la recreación y el deporte, por lo que adelantó que continuarán las inversiones destinadas a la rehabilitación y construcción de infraestructura deportiva en diferentes sectores del municipio.

Renovación integral de la cancha

Los trabajos incluyeron la demolición de la superficie existente, la conformación de una nueva base hidráulica, compactación del terreno, colocación de pasto sintético, instalación de dos luminarias de 1,000 watts, rehabilitación de muros, sustitución de la malla de acero perimetral y la instalación de una nueva puerta de acceso.

Con estas mejoras, el espacio podrá utilizarse tanto en horario diurno como nocturno, además de ofrecer mejores condiciones de seguridad para quienes practican futbol y otras actividades recreativas.

Apuesta por más espacios deportivos

La rehabilitación de la cancha de la Alameda Escorial forma parte de los proyectos que impulsa el Gobierno Municipal con el respaldo del Gobierno del Estado para fortalecer la infraestructura deportiva de Ramos Arizpe.

La administración municipal ha señalado que la recuperación de parques, plazas y unidades deportivas busca incrementar las opciones de esparcimiento para las familias, incentivar la práctica del deporte entre la población y contribuir a la prevención de conductas de riesgo mediante la ocupación positiva de los espacios públicos.