Rehabilitan calles del ejido La Partida para mejorar la vialidad

Los trabajos incluyen la aplicación de microcarpeta asfáltica y señalización; el programa continuará en colonias y ejidos de Torreón

El alcalde Miguel Riquelme puso en marcha los trabajos de rehabilitación vial en el ejido La Partida, donde se aplicarán 5 mil metros cuadrados de microcarpeta asfáltica y se realizarán labores de señalización para mejorar las condiciones de tránsito de más de 4 mil 200 habitantes.

Las acciones forman parte del programa A Darle Parejo, que contempla trabajos preventivos de mantenimiento y conservación de calles.

En el sector se intervendrán un total de 20,712 metros cuadrados, además de colocar 4,293 metros lineales de guiones y líneas continuas, así como pintura en 504 metros cuadrados de pasos peatonales.

El alcalde señaló que el programa se reforzó con la incorporación de dos máquinas micropavimentadoras, equipadas con tecnología que permite agilizar los trabajos.

Adelantó que las labores continuarán en las colonias Elsa Hernández, Rincón de la Joya y Fraccionamiento Ana, además de los ejidos El Tajito, La Paz, El Perú, Santa Fe, San Antonio de los Bravos y El Pacífico.

Miguel Riquelme también destacó la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez para impulsar obras y programas sociales en las comunidades, entre ellos la venta de materiales de construcción a bajo costo.

Añadió que su administración mantendrá las acciones para fortalecer la seguridad y la vigilancia en colonias y ejidos, en coordinación con el Estado y con la participación ciudadana.