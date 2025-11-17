Rehabilitan a 'El Chino' de Nueva Mirasierra tras grave incidente

La comunidad ve un respiro tras la intervención a ‘El Chino’, cuyo reciente episodio encendió alertas y abrió la puerta a un necesario proceso de cambio.

El pasado fin de semana, el conocido vecino de la colonia Nueva Mirasierra, apodado "El Chino", fue asegurado por las autoridades luego de protagonizar un incidente que generó alarma en la comunidad. En estado tóxico, amenazó a elementos de la policía y bomberos desde la azotea de su vivienda, la cual había incendiado previamente. Tras la intervención de las autoridades, fue trasladado a las celdas municipales para su resguardo y posterior rehabilitación.

De acuerdo con sus familiares, este mismo fin de semana se tomaría la decisión de anexarlo a un centro especializado para iniciar un tratamiento contra sus adicciones, buscando una oportunidad para superar sus problemas de dependencia. La noticia de su rehabilitación ha generado cierto alivio entre los habitantes del sector, quienes esperaban una solución a los conflictos generados por su comportamiento errático y agresivo en los últimos meses.

Al inspeccionar la vivienda de "El Chino", las autoridades encontraron una serie de imágenes de la muerte y autos en reparación, trabajos que, según los afectados, quedaron pendientes debido a la situación personal del individuo. Sin embargo, lo más relevante para la comunidad es la esperanza de que esta intervención represente una oportunidad real para que "El Chino" pueda superar sus adicciones y mejorar su calidad de vida, evitando futuros incidentes de violencia o riesgo para su entorno.