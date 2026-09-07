Rehabilitan 13 plazas públicas en Ramos Arizpe

Los trabajos incluyeron juegos infantiles, bancas, alumbrado y áreas verdes para recuperar espacios de convivencia en Parajes de los Pinos

Trece plazas públicas de la colonia Parajes de los Pinos fueron rehabilitadas de manera simultánea para recuperar espacios de convivencia y recreación en una de las zonas habitacionales del poniente de Ramos Arizpe.

Los trabajos incluyeron limpieza, pintura, rehabilitación del alumbrado, sustitución de luminarias, instalación de juegos infantiles y bancas, además de mantenimiento en áreas verdes y andadores.

La intervención busca que los espacios vuelvan a ser utilizados de manera cotidiana por niñas, niños, jóvenes y adultos, particularmente durante las tardes, cuando aumenta la presencia de familias y vecinos.

Laura Hernández, habitante del sector, señaló que contar con una plaza cercana y en mejores condiciones facilita que las familias salgan a convivir y que los niños tengan un espacio para jugar.

“Venimos por las tardes porque los niños quieren jugar y nosotros podemos estar aquí acompañándolos. Se siente bonito ver la plaza con familias, con niños corriendo y vecinos que ya conocemos”, comentó.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el objetivo de rehabilitar estos espacios no se limita a mejorar su imagen, sino a incrementar su uso y fomentar una mayor presencia vecinal.

“Una plaza realmente funciona cuando la gente la utiliza. Eso es lo que queremos: espacios donde nuestros niños puedan crecer jugando, donde los vecinos se conozcan y donde las familias puedan disfrutar con tranquilidad de su colonia”, expresó.

La rehabilitación de las 13 plazas forma parte de las acciones de mantenimiento de espacios públicos que se realizan en distintos sectores de Ramos Arizpe.