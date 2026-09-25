Rehabilitación de Plaza Texcoco entra en su etapa final

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que actualmente se realizan trabajos de pintura y mantenimiento general en bancas, estructuras

La rehabilitación de la Plaza Texcoco, ubicada sobre el circuito del mismo nombre en la colonia Analco, entró en su etapa final y será entregada próximamente para el uso de niñas, niños, jóvenes y familias del sector.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que actualmente se realizan trabajos de pintura y mantenimiento general en bancas, estructuras, juegos infantiles y distintas áreas de uso común.

Plaza Texcoco contará con áreas deportivas y recreativas

El espacio cuenta además con cancha deportiva, aparatos para ejercitarse, andadores, luminarias y áreas arboladas, elementos que también forman parte de la intervención.

La recuperación de la plaza busca devolver funcionalidad a un punto de convivencia vecinal y ofrecer un espacio cercano para actividades recreativas y deportivas.

Rehabilitación de la plaza entra en su etapa final

Gutiérrez Merino señaló que la rehabilitación de plazas en las colonias forma parte de los trabajos municipales para mantener espacios públicos en condiciones adecuadas y fomentar su uso por parte de la comunidad.

Una vez concluidos los trabajos pendientes, la Plaza Texcoco quedará nuevamente disponible para las familias de Analco y sectores cercanos.