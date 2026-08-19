Regularización fiscal suma 84.9 millones de pesos recaudados

El programa que vence el 31 de octubre permite reducir hasta 100 por ciento multas, recargos y gastos de ejecución para contribuyentes elegibles.

El programa de regularización fiscal 2026 del SAT ha permitido recaudar 84 millones 970 mil pesos en Saltillo, a partir de 184 solicitudes presentadas por contribuyentes, informó Aldo Alberto Mazariegos Gordillo, administrador desconcentrado de Recaudación.

El esquema está dirigido a personas físicas y empresas cuyos ingresos durante 2024 no hayan superado los 300 millones de pesos y contempla la posibilidad de obtener una disminución de hasta 100 por ciento en multas, recargos y gastos de ejecución.

Los contribuyentes pueden regularizar adeudos mediante autodeterminaciones o aplicar el estímulo directamente en sus declaraciones.

Además, cuando después de aplicar el beneficio quede una cantidad pendiente por cubrir en créditos fiscales, existe la posibilidad de realizar el pago hasta en seis parcialidades.

Mazariegos Gordillo indicó que el plazo para incorporarse al programa concluirá el 31 de octubre de 2026, por lo que quienes aún tengan pendientes fiscales pueden presentar su solicitud en línea o directamente en las oficinas del SAT.

A nivel nacional, con corte a agosto, el programa ha permitido recuperar 6 mil 436 millones de pesos para la Hacienda Pública.

Al mismo tiempo, se han reducido 6 mil 134 millones de pesos en multas, recargos y otros conceptos mediante la aplicación del estímulo.

En total se han beneficiado 38 mil 399 contribuyentes, de los cuales 11 mil 404 son empresas y 26 mil 995 personas físicas.

Por tipo de impuesto, el SAT reportó una recaudación de 4 mil 76 millones de pesos por Impuesto Sobre la Renta, además de 2 mil 111 millones por Impuesto al Valor Agregado, mientras que otra parte corresponde a operaciones relacionadas con comercio exterior.

Por separado, el SAT mantiene activo su programa de Oficina Móvil, mediante el cual personal de la dependencia se traslada a municipios y otros centros de trabajo para realizar trámites sin necesidad de que los contribuyentes acudan a las oficinas permanentes.

Grethel Berenice Ramos Mercado, administradora desconcentrada de Servicios al Contribuyente, explicó que este esquema está dirigido exclusivamente a personas físicas y permite realizar trámites como inscripción al RFC, obtención o renovación de firma electrónica, actualización de datos, orientación fiscal y expedición de constancias de situación fiscal.

La funcionaria señaló que para utilizar estos módulos no se requiere cita previa, aunque recomendó consultar los calendarios que se publican en redes sociales para conocer las fechas y municipios donde estarán disponibles.

Durante 2026, las oficinas móviles del SAT han visitado 465 municipios del país, atendido a 121 mil 161 personas y realizado 247 mil 71 trámites.

El esquema busca principalmente acercar los servicios a contribuyentes que viven lejos de las oficinas del SAT ubicadas en ciudades como Saltillo, Torreón y Piedras Negras, reduciendo traslados y facilitando el cumplimiento de obligaciones fiscales.