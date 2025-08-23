Regreso a clases genera entusiasmo, pero también estrés

En Saltillo inició el nuevo ciclo escolar; alumnos disfrutan reencontrarse, aunque enfrentan estrés por tareas, horarios y adaptación a nuevas materias

Algunas escuelas y preparatorias de Saltillo ya iniciaron el nuevo ciclo escolar, donde alumnos se mostraron contentos por reencontrarse con sus compañeros y maestros, así como por retomar sus actividades académicas.

Sin embargo, varios estudiantes reconocieron que el regreso también implica cierto nivel de estrés, derivado de la carga de tareas, el cumplimiento de horarios y la adaptación a las nuevas materias.

Ante ello, señalaron algunos consejos que consideran útiles para sobrellevar la presión académica, entre ellos: organizar el tiempo con horarios establecidos, dormir lo suficiente, realizar alguna actividad física, evitar el uso excesivo del celular durante las horas de estudio y mantener una alimentación balanceada.

Los alumnos coincidieron en que estos hábitos pueden ayudar a mantener un mejor equilibrio entre la escuela y la vida personal.

En entrevistas, algunos estudiantes compartieron su experiencia.

Fernanda Rodríguez, alumna de bachillerato, expresó que “aunque es emocionante volver a ver a mis amigos, también siento nervios por la cantidad de materias nuevas y proyectos que vienen”.

Por su parte, Daniel Pérez, de secundaria, comentó que “los primeros días son los más pesados porque uno se tiene que volver a acostumbrar a levantarse temprano y cumplir con las tareas”.

Mientras tanto, Sofía Martínez, estudiante de preparatoria, destacó la importancia de organizarse: “cuando anoto mis pendientes y me pongo horarios, siento que todo fluye mejor y no me estreso tanto”.

Los testimonios reflejan que el entusiasmo por el inicio del ciclo escolar convive con los retos de la adaptación, pero también con la búsqueda de estrategias para mantener el bienestar físico y emocional de los jóvenes.