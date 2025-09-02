Regreso a clases en Parras inicia con saldo blanco

El alcalde Fernando Orozco, acompañado del secretario de Seguridad Pública del Estado, Hugo Gutiérrez, encabezó el arranque del ciclo escolar

Con saldo blanco y el respaldo de autoridades estatales y municipales, este lunes se llevó a cabo la ceremonia oficial de regreso a clases en Parras de la Fuente.

El alcalde Fernando Orozco, acompañado del secretario de Seguridad Pública del Estado, Hugo Gutiérrez, encabezó el arranque del ciclo escolar, destacando el trabajo coordinado para garantizar un retorno seguro a las aulas en la cabecera municipal y comunidades rurales.

El inicio del ciclo fue antecedido por la Feria del Regreso a Clases a Bajo Costo, realizada con éxito el fin de semana, donde se apoyó a cientos de familias parrenses con útiles escolares y material educativo.

Durante el acto oficial, las autoridades reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad en los planteles y acompañar de manera directa a las instituciones educativas.

De esta manera, Parras cumple con la instrucción del gobernador Manolo Jiménez de asegurar que todos los estudiantes del estado reciban sus paquetes de útiles, uniformes y libros de texto de manera gratuita.

Con organización y trabajo conjunto, el municipio dio un paso firme hacia un ciclo escolar 2025-2026 con mejores condiciones para niñas, niños y jóvenes.