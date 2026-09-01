Regreso a clases concluye con saldo blanco en Saltillo

Destacó que las acciones preventivas se mantendrán para garantizar condiciones seguras tanto para estudiantes como para las familias

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El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, confirmó que el operativo implementado con motivo del regreso a clases concluyó con saldo blanco, resultado que atribuyó a la coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad.

Destacó que las acciones preventivas se mantendrán para garantizar condiciones seguras tanto para estudiantes como para las familias durante sus actividades cotidianas.

Operativos derivaron en clausuras de establecimientos

El edil señaló que durante el pasado fin de semana también se desplegaron operativos para inhibir el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y supervisar establecimientos como bares y antros.

Estas acciones derivaron en intervenciones y clausuras de algunos negocios que incumplieron con las disposiciones establecidas, como parte de las medidas para mantener el orden en la ciudad.

Mantendrán vigilancia en bares y puntos nocturnos

Díaz González adelantó que este tipo de vigilancia continuará durante los próximos fines de semana, con especial atención en los puntos donde se concentran bares y establecimientos nocturnos, además de los operativos antialcohol.

Reiteró que el objetivo es mantener la seguridad y prevenir incidentes mediante el trabajo coordinado de las autoridades municipales y las diferentes corporaciones.