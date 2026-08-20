Regreso a clases causa baja en ventas de restauranteros

Empresarios confian en que la actividad pueda recuperarse durante los próximos meses con la llegada de diversos eventos que suelen generar mayor movimiento

La temporada de vacaciones y los gastos que representa el regreso a clases han provocado una disminución en las ventas del sector restaurantero de Saltillo, señaló Isidoro García, presidente de la CANIRAC. Explicó que aunque durante los festejos del aniversario de la ciudad se registró una buena actividad comercial, posteriormente muchas familias salieron de vacaciones y regresaron con mayores gastos, situación que limita su consumo en restaurantes.

El dirigente empresarial confió en que la actividad pueda recuperarse durante los próximos meses con la llegada de diversos eventos que suelen generar mayor movimiento económico.

Entre ellos mencionó los festivales programados para septiembre, el Festival de la Paella en octubre y el Rodeo Fest, actividades que, dijo, representan una oportunidad para que los establecimientos reciban nuevamente una mayor cantidad de clientes.

García agregó que durante los días en que las familias realizan compras de útiles escolares también se observa un comportamiento distinto entre los negocios del sector, pues mientras algunos restaurantes registran menor afluencia en sus mesas, los establecimientos que ofrecen paquetes familiares y comida para llevar pueden captar parte de ese mercado. Señaló que muchas personas optan por comprar alimentos para consumirlos en casa mientras realizan sus compras, lo que permite mantener cierto movimiento económico para los restauranteros.