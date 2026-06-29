Regresará Verónica Martínez a San Lázaro por presupuesto

Verónica Martínez García confirmó que regresará a la Cámara de Diputados de septiembre a diciembre para gestionar recursos para Coahuila

La diputada federal con licencia y diputada local electa, Verónica Martínez García, confirmó que regresará a la Cámara de Diputados durante el periodo ordinario de septiembre a diciembre para continuar con la gestión de recursos para Coahuila, antes de asumir su curul en el Congreso del Estado el próximo 1 de enero.

La legisladora explicó que la actual Legislatura federal concluirá su periodo ordinario en diciembre, lo que le permitirá reincorporarse posteriormente al Congreso local sin afectar el desarrollo de ambas responsabilidades.

“Yo regreso como diputada federal porque la Legislatura local inicia hasta el mes de enero. Tengo oportunidad de regresar a pelear presupuesto, de seguir haciendo equipo con el gobernador Manolo Jiménez”, señaló. Martínez García precisó que, una vez que inicie funciones como diputada local, cualquier decisión sobre su permanencia en alguno de los cargos dependerá de los acuerdos que sostenga con el gobernador del estado. “Dependiendo de las indicaciones que haya y de lo que sea mejor para el gobernador, donde me requiera que tenga que estar, yo ahí siempre estaré con la misma institucionalidad, compromiso y lealtad de siempre”, afirmó.

Respecto a la propuesta para que el senador Miguel Ángel Riquelme Solís asuma la alcaldía sustituta de Torreón, la priista consideró que representa una continuidad del proyecto de gobierno en ese municipio y una oportunidad para mantener la coordinación con la administración estatal.

Indicó que, durante la pasada campaña electoral, una de las principales demandas ciudadanas estuvo relacionada con el mejoramiento del pavimento, así como de los servicios de agua potable y drenaje, temas que, dijo, deberán mantenerse entre las prioridades de la administración municipal.

“Estoy segura que con el respaldo del gobernador y en equipo con el próximo alcalde sustituto, que será Miguel Ángel Riquelme, Torreón podrá tener nuevamente rumbo, una ruta”, expresó.

La legisladora también reconoció el trabajo realizado por el fallecido alcalde Román Alberto Cepeda González, al señalar que dejó un legado de obras para el municipio, por lo que consideró que la designación de Miguel Ángel Riquelme permitirá dar continuidad a la administración durante la segunda mitad del periodo constitucional.