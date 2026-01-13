Regresan a clases en Coahuila con alto ausentismo por frente frío

En distintos municipios, madres y padres de familia optaron por no enviar a sus hijas e hijos a las aulas ante el descenso drástico del termómetro

El regreso a clases en Coahuila este lunes 12 de enero estuvo marcado por un ausentismo superior al 90 por ciento en el nivel de primaria y de más del 50 por ciento en secundaria, como consecuencia directa de las bajas temperaturas provocadas por el frente frío número 27 de la temporada invernal.

En distintos municipios del estado, madres y padres de familia optaron por no enviar a sus hijas e hijos a las aulas ante el descenso drástico del termómetro, que dejó registros cercanos o por debajo de los criterios establecidos por la Secretaría de Educación para justificar faltas sin afectación académica.

De acuerdo con el calendario oficial, más de 600 mil estudiantes de Educación Básica —desde nivel inicial hasta secundaria— debían reincorporarse a actividades escolares en alrededor de 5 mil 500 planteles públicos y privados, luego del periodo vacacional decembrino.

Sin embargo, las condiciones climatológicas modificaron de forma significativa la asistencia prevista.

Previo al regreso a clases, la Secretaría de Educación del Estado había informado que las faltas serían justificadas cuando las temperaturas alcanzaran niveles de riesgo: 0 grados en educación inicial, preescolar y especial; –1 grado en primaria y –2 grados en secundaria, lo que ocurrió en varias regiones durante la madrugada y primeras horas del lunes.

Docentes y personal administrativo acudieron de manera regular a los planteles, donde se reportaron grupos con asistencia mínima y, en algunos casos, aulas prácticamente vacías, especialmente en las colonias periféricas de las ciudades.

La autoridad educativa pidió a las familias mantenerse atentas a los pronósticos del clima, así como a la información oficial, mientras continúan las bajas temperaturas en la entidad.