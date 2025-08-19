Regresan 14,000 estudiantes a clases en los COBAC

El Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) dio la bienvenida a más de 14,000 estudiantes que inician el ciclo escolar 2025-2026

Inicio el Ciclo Escolar 2025-2026, Este lunes, el Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) dio la bienvenida a más de 14,000 estudiantes que inician el ciclo escolar 2025-2026. Con entusiasmo y compromiso, la comunidad educativa se prepara para enfrentar un nuevo periodo lleno de aprendizajes, retos y experiencias formativas.

La ceremonia de inicio estuvo marcada por los honores a la bandera, acto que reafirma los valores cívicos que promueve la institución. Autoridades educativas, docentes y estudiantes participaron en este evento simbólico que da apertura oficial a las actividades académicas en los distintos planteles del estado.

El COBAC se consolida como una de las instituciones de educación media superior con mayor demanda en Coahuila, gracias a su presencia en todo el estado y a la calidad educativa que ofrece. Este crecimiento refleja la confianza de las familias coahuilenses en su modelo académico y formativo.