Regresa la fauna silvestre a las sierras de Saltillo y Arteaga

Las recientes lluvias registradas en la Región Sureste de Coahuila han propiciado el regreso de diversas especies de fauna silvestre a las montañas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Las recientes lluvias registradas en la Región Sureste de Coahuila han propiciado el regreso de diversas especies de fauna silvestre a las sierras cercanas a Saltillo y Arteaga, informó Sergio Marines, director de Profauna Coahuila.

Explicó que la mayor disponibilidad de agua y alimento ha permitido que animales que hacía tiempo no eran observados en la zona vuelvan a ocupar su hábitat natural.

El ambientalista señaló que, aunque este año se han registrado menos avistamientos de osos en comparación con temporadas anteriores, uno de los hallazgos más relevantes fue la detección de un puma mediante las cámaras de monitoreo instaladas por Profauna.

El ejemplar fue captado en un área serrana cercana a Ciudad Universitaria, en el municipio de Arteaga, lo que calificó como un hecho positivo para la conservación de la especie.

Marines destacó que la presencia de estos animales en su entorno natural demuestra que las condiciones del ecosistema han mejorado gracias a las precipitaciones, ya que cuentan con recursos suficientes para alimentarse y refugiarse sin necesidad de acercarse a comunidades rurales o zonas habitadas.

Añadió que Profauna mantendrá el monitoreo permanente para dar seguimiento a estos ejemplares y contribuir a la protección de la fauna silvestre en la región.