Registro digital para cartilla militar sigue disponible

Claudio Olvides precisó que esta opción digital está disponible tanto para quienes pertenecen a la generación 2026 como para los remisos

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La Junta Municipal de Reclutamiento de Saltillo mantiene abierto el proceso de registro para los jóvenes de la clase 2026 y para los remisos que desean obtener su cartilla del Servicio Militar Nacional.

El titular del área, Claudio Olvides, informó que el sorteo correspondiente está previsto para llevarse a cabo durante el mes de octubre.

Trámite puede realizarse completamente en línea

El funcionario destacó que este año el procedimiento incorpora una nueva modalidad, ya que el trámite puede realizarse completamente en línea, sin necesidad de acudir de manera presencial a las oficinas.

Explicó que los interesados pueden efectuar su registro a través de la página oficial del Municipio de Saltillo, lo que permite agilizar el proceso y facilitar el acceso al servicio.

Llaman a completar el registro antes del sorteo

Claudio Olvides precisó que esta opción digital está disponible tanto para quienes pertenecen a la generación 2026 como para los remisos.

Finalmente, hizo un llamado a los ciudadanos que aún no realizan el trámite para que ingresen al portal oficial del Ayuntamiento y completen su registro dentro del periodo establecido, a fin de participar en el sorteo programado para este año.