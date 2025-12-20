Registran viveros de Ramos Arizpe buenas ventas de Nochebuenas

De acuerdo con comerciantes locales, durante esta temporada decembrina se han comercializado entre 10 mil y 12 mil plantas

La venta de plantas de Nochebuena registra un balance positivo en Ramos Arizpe durante la actual temporada decembrina, con un repunte significativo desde la primera semana de diciembre y hasta este fin de semana, periodo en el que se concentra la mayor demanda por parte de las familias.

De acuerdo con comerciantes locales, en este lapso se han comercializado entre 10 mil y 12 mil plantas, principalmente provenientes del estado de Michoacán, entidad considerada como el principal productor de Nochebuena a nivel nacional, así como de la región de Atlacomulco, en el Estado de México.

Los precios se han mantenido estables en comparación con años anteriores, con incrementos mínimos de hasta cinco pesos, dependiendo del tamaño de la planta. Actualmente, las Nochebuenas de colores como blanco, rosa y fucsia se ofrecen alrededor de 50 pesos, mientras que las tradicionales de color rojo se venden en 65 pesos, de acuerdo con su presentación y tamaño.

En los viveros se comercializan distintos formatos, principalmente macetas de 4, 5 y 6 pulgadas, utilizadas tanto para la decoración de hogares como de oficinas, centros de mesa y espacios públicos, siendo la Nochebuena roja la más solicitada por su simbolismo durante las fiestas navideñas.

Verónica Jasmine Nieto Álvarez, empleada del Vivero Cactus México, señaló que además del color rojo, también se ha registrado buena aceptación de las variedades blancas y en tonos pastel, que se han vuelto una alternativa decorativa en esta temporada, consolidando a la Nochebuena como uno de los principales símbolos de la Navidad en los hogares de Ramos Arizpe.