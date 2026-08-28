Registran robo en tienda de Parras; sustraen celulares y efectivo

Autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que pueda contribuir a la investigación

Un robo fue reportado al interior de la tienda de conveniencia, ubicada sobre la calle 16 de Septiembre, situación que movilizó a las autoridades, quienes ya iniciaron las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con los primeros datos, los responsables habrían sustraído diversos equipos de telefonía celular, además de dinero en efectivo. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente el monto total de lo robado ni la manera exacta en que ocurrieron los hechos.

La coordinadora de Ministerios Públicos, Monserrath Estévez Ávila, informó que la carpeta de investigación permanece abierta, por lo que algunos detalles no pueden ser revelados para evitar afectar las diligencias y las acciones encaminadas a identificar a los presuntos responsables.

Explicó que las autoridades trabajan de manera coordinada para reunir los elementos necesarios que permitan establecer cómo ocurrió el robo y determinar quiénes estuvieron involucrados, a fin de proceder conforme a derecho. Las investigaciones continúan, mientras se analizan los elementos disponibles para fortalecer las líneas de investigación y lograr el esclarecimiento de este hecho.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que pueda contribuir a la investigación, la proporcionen por los canales correspondientes.