Registran paso de miles de mariposas monarca por Coahuila

El programa Correo Real de Profauna A.C. documentó avistamientos en municipios de las regiones Norte, Carbonífera y Sureste

La migración de la mariposa monarca registra una importante actividad en Coahuila, con avistamientos de cientos de ejemplares en diferentes municipios y concentraciones de más de mil mariposas en la Alameda Zaragoza de Saltillo, donde fueron observadas descansando y volando durante su recorrido por el estado.

De acuerdo con los registros del programa Correo Real, de Profauna A.C., el 19 de octubre la observadora Linabeth Flores documentó esta concentración en la Alameda, donde también identificó una mariposa etiquetada por Monarch Watch, aunque no fue posible distinguir su número de identificación.

Un día antes, María del Rocío Hernández contabilizó 310 mariposas monarca en el parque Venustiano Carranza, mientras que el 17 de octubre Pedro B. Dávila, Carlos Carrera y Eduardo Lugo registraron 85 ejemplares descansando en instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN).

El Museo de las Aves de México también reportó la presencia de mariposas monarca en su jardín, utilizado por los insectos como un sitio de descanso durante su paso por la capital coahuilense.

Reportan concentraciones en la región carbonífera

En el municipio de Sabinas, Ramón Salazar observó el 15 de octubre más de 500 mariposas monarca en el ejido Guadalupe Victoria, donde los ejemplares se encontraban posados sobre huizaches y mezquites, además de otros que continuaban su vuelo.

Al día siguiente, Mónica Garza Martínez registró otras 20 mariposas en el centro de Sabinas, mientras que José Alfredo Ureste Ruiz documentó el paso de 20 ejemplares sobre la carretera Jaboncillos-La Capilla.

En la región Norte, Ciudad Acuña también presentó una importante actividad migratoria. El 14 de octubre, Abigail Juárez Martínez reportó más de 100 mariposas, mientras que el día 16 Roberto Carlos Armendáriz Ulloa observó el ingreso de cientos de ejemplares.

Los registros compartidos mediante la aplicación Project Monarch también identifican presencia de la especie en Jiménez, San Carlos, Piedras Negras, Nava, Zaragoza, Allende, Nueva Rosita, Múzquiz, Palaú y sectores cercanos a las minas de Barroterán, lo que permite documentar su desplazamiento por distintas regiones de Coahuila.

Piden proteger los sitios de descanso

Ante estos avistamientos, el Museo de las Aves de México recomendó a la población mantener distancia de las mariposas, evitar tocarlas o ahuyentarlas y proteger los árboles y la vegetación donde se concentran para descansar.

Los especialistas y observadores también promueven que la ciudadanía reporte nuevos avistamientos al programa Correo Real, con el propósito de ampliar el monitoreo de la migración y contribuir a la conservación de esta especie durante su paso por territorio coahuilense.