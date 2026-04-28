Registran daños y acumulación de basura en plaza de Ramos Arizpe

Reportes ciudadanos indican que en las canchas de fútbol recién acondicionadas se han encontrado desechos y residuos biológicos

A pocos días de haber sido entregada, la plaza pública de la colonia Fidel Velázquez ya presenta problemas de vandalismo, acumulación de basura y presencia de personas sin hogar, situación que ha generado preocupación entre vecinos del sector.

De acuerdo con reportes ciudadanos, en el área de canchas de fútbol, recientemente acondicionadas, se han detectado desechos y residuos biológicos, presuntamente generados por personas que pernoctan en el sitio, además de acumulación de basura que afecta las condiciones del espacio.

A ello se suman actos de vandalismo, como el robo de al menos dos lámparas del sistema de alumbrado en las canchas, así como daños en juegos infantiles, lo que ha comenzado a deteriorar la infraestructura recién rehabilitada.

Los vecinos señalaron que la presencia constante de personas en situación de calle ha derivado en el uso irregular del espacio público, lo que contrasta con el objetivo original de la obra, que era fomentar la convivencia familiar y la recuperación del tejido social.

Este caso se presenta en un contexto donde el municipio ha impulsado la rehabilitación de espacios públicos, con más de 30 plazas intervenidas durante la actual administración, incluyendo colonias como Haciendas del Refugio, Cactus, Villa Magna y la propia Fidel Velázquez.

Autoridades municipales han destacado que estas acciones buscan mejorar la calidad de vida y fortalecer la convivencia comunitaria, sin embargo la situación en esta plaza evidencia los retos en materia de mantenimiento, vigilancia y uso adecuado de los espacios recuperados.

Hasta el momento, vecinos han solicitado mayor presencia de seguridad y acciones para preservar las condiciones de la plaza, a fin de evitar que continúe el deterioro de uno de los espacios recientemente rehabilitados en el municipio.